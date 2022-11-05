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قتلها ونام على السرير.. مريض "زهايمر" يطعن زوجته 20 مرة حتى الموت

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

طعن مسن يبلغ من العمر 80 عامًا زوجته 20 طعنة حتى الموت في بريطانيا.

واستغاثت المجني عليها 69 عامًا هاتفيًا بالشرطة البريطانية من زوجها، قائلة إنها تلقت 4 طعنات قبل أن ينقطع الاتصال، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وتمكنت الشرطة البريطانية من اقتحام المنزل، حيث عثرت على جثة الضحية مسجاة في أرضية المطبخ والدماء تسيل منها، فيما اعتقلت الزوج المتهم الذي نام على سريره.

وقالت صحف محلية إن الرجل مشتبه في إصابته بالزهايمر والخرف.

وكشف عدد من الجيران أن الزوجين عاشا نحو 30 عامًا في المبنى المكون من 12 طابقًا، وأن الزوجة أبلغت الشرطة مرتين من قبل بسبب مشادات زوجية.

ومن المقرر عرض المتهم على المحكمة لاستجوابه مرة أخرى والنظر إلى تقاريره الطبية وأمر حبسه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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