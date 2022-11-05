إحباط محاولتي تهريب 28 "آيفون" و359 عبوة مستحضرات تجميل بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب، الاولى لتهريب 28 محمولا مع راكبة مصرية فور وصولها من دبي، والثانية لتهريب 359 عبوة مستحضرات تجميل مع راكبة أجنبية فور وصولها من العاصمة السويسرية جنيف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبتين.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي، استوقف أحمد مجاهد، مأمور الجمرك، راكبة أثناء محاولتها الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة حسام عبد العال، مأمور الجمرك، تلاحظ وجود كثافات متماثلة يشتبه أن تكون هواتف.

وكلف توني فكري، مدير الحركة، فاطمة محمد عبده، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود 28 محمولا ماركة iPhone وسط الملابس بالحقائب.

وبالنسبة للواقعة الثانية، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من جينيف، استوقف فادي نبيل، مأمور الجمرك، راكبة أثناء محاولتها الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف مسعد، مأمور الجمرك، تلاحظ وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة داخل الحقائب.

وكلف خالد شعبان، مدير الحركة المشرف على الصالة، السيد أحمد، مأمور الجمرك، بتفتيش الراكبة يدويا، مما أسفر عن وجود 359 عبوة من مستحضرات التجميل غالية الثمن وسط الملابس بالحقائب.

وأمر أحمد علي السيد، مدير الإدارة الأولي، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة الأولى، وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة الثانية، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.​