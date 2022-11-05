تأبين محمود علم الدين.. بدء الاجتماع الـ 12 لمجلس أمناء الحوار الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت قبل قليل، فعاليات الاجتماع الثاني عشر لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويأتي الاجتماع استكمالا للجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع اليوم في بدايته تأبين الراحل الدكتور محمود علم الدين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وإعلان خلو مكانه.

كما يستعرض الاجتماع أبرز ما ورد في مُداخلات رئيس الجمهورية بشأن الحوار الوطني في فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، وخطة عمل المحور الاقتصادي والمحور المجتمعي والخطة المبدئية للمحور السياسي، وكذلك رد رئيس الوزراء على أسئلة الحوار الوطني خلال المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022.

وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيُصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بيانا يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.​