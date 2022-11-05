الحرمان من دخول المملكة 5 سنوات.. تحذير سعودي للمتخلفين عن العودة بعد انتهاء العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، عقوبة المعتمرين المتخلفين عن العودة من الأراضي السعودية بعد انتهاء مدة تأشيرة العمرة.

ونصح القرشي، في تصريح لمصراوي، معتمري الخارج بضرورة التأكد من إتمام مناسك العمرة، والمغادرة قبل انتهاء التأشيرة، محذرا من البقاء بالمملكة بعد انتهاء مدة تأشيرة العمرة، كون ذلك يُعد مخالفا للأنظمة السعودية.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للجوازات السعودية، وضعت عددًا من العقوبات والغرامات المالية للمتخلفين عن العودة إلى بلادهم بعد أداء العمرة جاءت على النحو التالي:

- غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي.

- السجن لمدة 6 أشهر.

- الترحيل خارج الأراضي السعودية.

- وضع اسم المتخلف عن العودة ضمن الأسماء الممنوع دخولهم للمملكة لمدة لا تقل عن 5 أعوام.

وعلى الصعيد المصري، أعلنت غرفة شركات السياحة، إنشاء "وحدة مراقبة سوق العمرة" لرصد أية إعلانات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالشركات السياحية والمواطنين على حد سواء.

ووضعت الغرفة، عدداً من القواعد الخاصة للحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات السياحية العاملة في الموسم، موضحة أن عقوبات الشركات المخالفة لبوابة العمرة، تصل إلى إيقاف نشاط الشركة كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالقانون.​