حزب المؤتمر: شهادات "الصحة العالمية" المتتالية دليل على قوة وكفاءة القطاع الوقائي بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر والقائم بأعمال الرئيس ورئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب، بتصريح منظمة الصحة العالمية بأن مصر أصبحت خالية من الأمراض المعدية .

وأضاف رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب، أنه مما لا شك فيه أن تصريح منظمة الصحة العالمية بأن مصر أصبحت خالية من أمراض معدية كالحصبة والحصبة الألمانية، هي شهادة جديدة تُضاف إلى شهادات التفوق التي حصلت عليها منظومة الصحة المصرية من قبل؛ مثل القضاء على مرض شلل الأطفال من قبل ومكافحة فيروس سي والتصدي له وشبه القضاء عليه، والآن الحصبة والحصبة الألمانية.

وتابع مرشد، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، بأن الشهادات المتتالية من منظمة الصحة العالمية تدل على قوة وكفاءة القطاع الوقائي بمنظومة الصحة المصرية، والذي يعمل بقوة وإتقان منذ فترة طويلة.

وأوضح مرشد أن قطاع الصحة والطب الوقائي يحصد ثمار عمله وجهده، قائلًا: نهنئ المنظومة الصحية ومصر، قيادة سياسية وشعبًا، بالقضاء على الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية؛ وهو جزء من اهتمام الدولة الواضح بالصحة الإنجابية، حيث إن الحصبة لها آثار ومضاعفات خطيرة على الإنجاب، وأحيانًا سبب في الإجهاض، ومن ثم فإنه في الوقت الذي تدعو فيه الدولة بشكل واضح لتنظيم الأُسرة فهي تعمل جاهدة في مجال سلامة الصحة الإنجابية.. فمبروك لمصر والطب الوقائي بالمنظومة الصحية هذا الإنجاز المهم الذي يُضاف إلى إنجازات الدولة في هذا المجال.