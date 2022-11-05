أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء "أبو كارت" وعدم قبول الشحن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
يبحث عدد من مستخدمي عداد الكهرباء مسبوق الدفع "أبو كارت" عن الإجابة عن بعض الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالتعامل الصحيح مع عداد الكهرباء بسهولة؛ لتجنب أية مشكلات أو شكاوى .
ويحرص جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك على طرح بعض الأسئلة والرد عليها بإجابات شافية عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"؛ ومن ضمن هذه الأسئلة ما يلي:
أولًا: أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء
أوضح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن السبب في ذلك يرجع إلى عدة نقاط؛ وهي :
- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.
- عمل وصلة "كوبري" على العداد لسرقة التيار.
- تغيير أسلاك التوصيل دون مراجعة شركة الكهرباء.
- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه دون مراجعة شركة الكهرباء.
- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.
ثانيًا: أسباب عدم قبول كارت عمليات شحن الرصيد
أكد الجهاز أنه يوجد أكثر من سبب لعدم شحن كارت العداد؛ كالتالي:
- الكارت عليه شحنة لم تفرغ بالعداد.
- مطلوب تحديث وتنشيط الكارت
- الكارت تالف.
- كارت الشحن المستخدم لا يخص العداد أو الشركة التابع لها العداد.