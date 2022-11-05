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أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء "أبو كارت" وعدم قبول الشحن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يبحث عدد من مستخدمي عداد الكهرباء مسبوق الدفع "أبو كارت" عن الإجابة عن بعض الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالتعامل الصحيح مع عداد الكهرباء بسهولة؛ لتجنب أية مشكلات أو شكاوى .

ويحرص جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك على طرح بعض الأسئلة والرد عليها بإجابات شافية عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"؛ ومن ضمن هذه الأسئلة ما يلي:

أولًا: أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء

أوضح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن السبب في ذلك يرجع إلى عدة نقاط؛ وهي :

- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

- عمل وصلة "كوبري" على العداد لسرقة التيار.

- تغيير أسلاك التوصيل دون مراجعة شركة الكهرباء.

- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه دون مراجعة شركة الكهرباء.

- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

ثانيًا: أسباب عدم قبول كارت عمليات شحن الرصيد

أكد الجهاز أنه يوجد أكثر من سبب لعدم شحن كارت العداد؛ كالتالي:

- الكارت عليه شحنة لم تفرغ بالعداد.

- مطلوب تحديث وتنشيط الكارت

- الكارت تالف.

- كارت الشحن المستخدم لا يخص العداد أو الشركة التابع لها العداد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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