"حياة كريمة" و"أبو هشيمة الخير" يوقعان بروتوكول لدعم 14 ألف أسرة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وقعت مؤسسة حياة كريمة، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة أبو هشيمة الخير،لتقديم الدعم النقدي لنحو ١٤ ألف أسرة ضمن الأولى بالرعاية بمحافظة بني سويف.

وقالت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن هذا التعاون ليس الأول من نوعه بين المؤسستين فسبق وتم تجهيز فتيات يتيمات بالتعاون بين المؤسستين ضمن مبادرة يدوم الفرح.

وأوضحت آية في بيان اليوم، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، لتعزيز حزم الحماية الاجتماعية، يتم تدشين بروتوكول التعاون اليوم لدعم 14 ألف أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة بني سويف، مشيرةً إلى أن هذه الحوالات سيتم استلامها عن طريق البريد المصري.

ومن جانبه، توجه النائب أحمد أبو هشيمة بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يعلم الجميع كيفية مساندة الأسر في المناطق الأكثر احتياجا.

وأكد أبو هشيمة، أن التعاون مستمر مع مؤسسة حياة كريمة، وهدفه الأساسي المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا ومساعدة الأسر على مواجهة تحديات هذه المرحلة الصعبة.

وأشار أبو هشيمة، إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف دعم 14 ألف أسرة في محافظة بني سويف التي يعتز بتمثيلها في مجلس الشيوخ، والعمل لخدمتها منذ أكثر من 10 سنوات، مؤكدا أن هناك زيارة للمحافظة في احتفالية كبيرة نهاية شهر نوفمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور آية عمر رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة حياة كريمة ود/ ندى المياطي رئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة وندا خضر رئيس قطاع التنمية المتكاملة والمبادرات بمؤسسة حياة كريمة وآلاء حسن مسئول التسويق والعقيد حسني التميمي، والعقيد أحمد حميد والعقيد محمد زهران والعقيد ممدوح مصطفى إسماعيل.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الشراكات التي تسعى مؤسسة حياة كريمة لعقدها مع شركاء النجاح من مؤسسات المجتمع المدني سعيًا لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.