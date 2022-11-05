شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عقد مجالس الإقراء.. وكبار القراء: الأوقاف ترسخ الفكر الوسطى بمنهج مستنير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فجر اليوم السبت أولى حلقات مجالس الإقراء التى تعقدها وزارة الأوقاف، على كبار القراء بالقاهرة والجيزة والشرقية فى اليوم الثانى على التوالى لانعقادها، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذى يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم مقاصده.

وأقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بالمسجد الكبير بقرية طاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقام بالإقراء القارئ الشيخ محمد على الطاروطي، وفى مديرية أوقاف القاهرة أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد العروبة بعزبة النخل بمحافظة القاهرة، حيث قام بالإقراء القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

وفى مديرية أوقاف الجيزة أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد الدعوة بأم دينار بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، حيث قام بالإقراء القارئ الشيخ فتحى عبد المنعم خليف.

فيما أكد كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية أن مجالس الإقراء على كبار القراء أعادت تعليم القرآن على أيدى المتخصصين وأغلقت الباب أمام المتاجرين بالدين، وأن وزارة الأوقاف ترسخ الفكر الوسطى بمنهج مستنير.

جدير بالذكر أن مجالس الإقراء شهدت إقبالا كثيفًا فى ثانى أيام انطلاقها.