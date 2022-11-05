شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من معهد الأبحاث النووية بدوبنا يزور أكاديمية البحث العلمى وجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أكاديمية البحث العلمى، قيام وفد من الباحثين من معهد بوجولوجوف للفيزياء النظرية بالمعهد المتحد للأبحاث بدوبنا- روسيا الاتحادية (JINR –BLTB ) والمتخصصين فى الفيزياء النظرية والموصلية الفائقة بزيارة عدد من المؤسسات التعليمية والبحثية في مصر، وذلك فى إطار الأنشطة العلمية الناجمة عن عضوية مصر فى المعهد، وفى ضوء ترقية عضوية مصر إلى عضو دائم بالمعهد .

وأوضح بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، ألقى الباحثين سلسلة محاضرات مكثفه فى الفيزياء النظرية والموصلية الفائقة، هذا بإلإضافة إلى متابعة عدد من المشاريع البحثية المشتركة مع الباحثين من الجامعات المصرية، وقد تم إدراج هذه الزيارة على الموقع الرسمى للمعهد ضمن الانشطة المشتركة للهيئات العلمية البحثية المصرية ومعامل معهد (JINR).

وأشار البيان إلى أنه تم استقبال الزائرين فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية وبحضور الدكتور طارق حسين، رئيس الشبكة القومية للعلوم النووية، والدكتور ولاء سيف، نائب رئيس الشبكة القومية للعلوم النووية، حيث تم إجراء العديد من المناقشات تشمل مستقبل التعاون بين العلماء والباحثين المصريين و نظرائهم من مختلف الدول الأعضاء بالمعهد المتحد للعلوم النووية، كما قام 5 من الضيوف بإلقاء 5 محاضرات مكثفة بمقر الأكاديمية يتقدمهم بروفيسور نيكولاى أنطونينكو، مدير معهد بوجولوجوف للفيزياء النظرية، و بروفيسور جورجين أدمين، وهما من علماء الفيزياء النووية البارزين.

وتناولت المحاضرات الفيزياء النووية ومستقبلها وأفق تطبيقاتها المستقبلية خصوصاً فى مجال تكوين عناصر جديدة غير موجودة بالطبيعة، ويعتبر المعهد المتحد للعلوم النووية JINR من أربعة مراكز بحثية رائدة فى هذا المجال و تم خلال العشرة سنوات السابقة تكوين سبعة من هذه العناصر به أخرهم عنصر الأوجاسيون ذات العدد الذرى 118 - و هو العنصرالوحيد المسمى بإسم عالم على قيد الحياة و هو يورى أوجانسيان – أحد علماء المعهد المتحد.

شملت المحاضرات مستقبل تكون هذه العناصر وخصائصها وعدد أخر من المواضيع ذات الصلة بالفيزياء النووية ومستقبلها. كما زار الوفد المركز القومى للبحوث وألقوا محاضرتين فى مجال الموصلية الفائقة ألقاها بروفيسور يورى شوكرينوف أحد الرواد فى هذا المجال والدكتور إلهوم رحمانوف.

تبع المحاضرة لقاء مع رئيس المركز القومى للبحوث ونائبه لمناقشة أطر التعاون السابق والمستقبلى، حيث أشرف على اللقاءات الدكتور مدحت إبراهيم، عضو الشبكة القومية للعلوم النووية بالمركز القومى للبحوث.

كما قام الضيوف بزيارة جامعة القاهرة وكلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجى حيث تفقدوا معامل الكلية وتمت مناقشة الترتيب لأبحاث مشتركة ودرجة ماجستير مشتركة وذلك مع عميدة الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا. وفى اليوم الأخير زار الوفد جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا و كلية الهندسة بها و تم إلقاء محاضرة عن الموصلية الفائقة ومستقبلها البحثى والتكنولوجى.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم ترقية عضوية مصر كعضو كامل فى المعهد المتحد للعلوم النووية كأول دولة عربية وإفريقية ذات عضوية كاملة والذى صوتت عليه الدول الأعضاء بالمركز فى نوفمبر من عام 2021 فى جلسة المفوضين للدول الأعضاء والتى عقدت فى دولة بلغاريا بحضور رئيس جمهورية بلغاريا وتمت الموافقة على ترقية عضوية مصر بإجماع الدول.