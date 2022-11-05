شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات دينية بمدارس الجيزة لرفع الوعى الدينى والثقافى للطلاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعميم الندوات الدينية والمحاضرات على جميع المدارس بالإدارات التعليمية، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل الوزارة.

يأتي ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومديرية الأوقاف بالجيزة، والأزهر الشريف، الذي يسهم في تعزيز الثقة بين التعليم والمؤسسات الدينية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وتهدف المحاضرات، إلى زيادة الوعى الدينى والثقافى لدى الطلاب، وتعديل السلوكيات لمواجهة الأزمات والعواقب، وكذلك غرس القيم الأخلاقية التى تدعو إلى السلام، وتجديد روح الانتماء والولاء، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمن واستقرار الوطن.

ويهدف بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة من ناحية، ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف من ناحية أخرى، إلى خدمة العملية التعلمية للطلاب ونشر الوعي الديني ووضع حلول للقضايا المجتمعية، وبث القيم الجمالية وسط الطلاب، ومواجهة ظاهرة العنف داخل المدارس، بالإضافة إلى عمل قوافل توعوية تجوب مدارس الجيزة، تضم عددًا من قيادات الأوقاف ورجال الدين لنشر تعاليم الدين الإسلامي.