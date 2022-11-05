شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يبدأ جولة ميدانية للمنشآت الطبية فى محافظة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظة بني سويف، لتفقد عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تأتي زيارة الوزير لمحافظة بني سويف، ضمن عدد من الزيارات الميدانية التي تهدف إلى الاطمئنان على سير العمل، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المنشآت الطبية التابعة للوزارة، والعمل على تذليل أي تحديات تواجه أعمال الإنشاءات والتجهيزات في المنشآت الجاري تطويرها.