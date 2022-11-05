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وزير الصحة يبدأ جولة ميدانية للمنشآت الطبية فى محافظة بنى سويف

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القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظة بني سويف، لتفقد عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 

تأتي زيارة الوزير لمحافظة بني سويف، ضمن عدد من الزيارات الميدانية التي تهدف إلى الاطمئنان على سير العمل، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المنشآت الطبية التابعة للوزارة، والعمل على تذليل أي تحديات تواجه أعمال الإنشاءات والتجهيزات في المنشآت الجاري تطويرها.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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