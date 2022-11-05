شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن حافز تطوير التعليم لأعضاء هيئة التدريس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
- يتم الصرف لمعلمى وموجهى الصفوف الأولى من رياض الأطفال.
- تم الصرف العام الماضى للمعلمين برياض الأطفال حتى الرابع الابتدائى.
- تمت الموافقة على إدراج صـف دراسي جديد مع بداية كل سنة دراسية.
- هذا العام يتم الصرف لمعلمي وموجهي الصفوف الأولـى بـداية من الصف الأول لرياض الأطفـال حـتـى الصـف الخامس الابتدائى.
- إدراج كل من مديري ووكلاء المدارس الابتدائية ليحصلوا على حافز تطوير التعليم.
- بالنسبة للمدارس المتعددة المراحـل يتم إدراج مدير المدرسة ووكيلـي كـل مـن مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.
- يتم صرف حافز التطوير بنفس فئات الاستحقاق التـي تصرف المعلمين والمـوجهين باعتبارهم مشاركين في عملية تطوير منظومة التعليم مع تطبيق قواعد الاستحقاق.
- يكون الصرف عن الفترة التي تبدأ من 1 أكتوبر 2022 حتى 30 يونيو وذلك تحقيقاً لمبدأ الأجر مقابل العمل.
- تصل نسبة الاستفادة الشهرية للمعلم قرابة 900 جنيه.