شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيزة" تطلق قافلة طبية شاملة للكشف على المواطنين مجانا بقرية بنى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت محافظة الجيزة، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالجيزة، قافلة طبية مجانية بقرية بني سلامة بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتنظيم القوافل العلاجية للمناطق النائية لدعم خدمات الرعاية الصحية بها.

وتستهدف القافلة الطبية لليوم الثاني على التوالي، الكشف والعلاج مجانا على المواطنين فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية).

وتشمل القافلة تقديم خدمات الأشعة والتحاليل للمواطنين، وإحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحى كبيرة، وذلك بمتابعة محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

وتأتي القوافل الطبية التي تنظمها المحافظة، في إطار السعى لتحسين جودة حياة المواطنين، والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية.