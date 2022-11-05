شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات التموين تتابع توافر السلع بالأسواق والتصدى لأى مخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية في متابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة وتوافر كافة السلع التموينية والحرة بالأسواق واستقرار أسعارها، وتلقى تقارير يوميا وعرضها على الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للتوجيه بالعمل على إزالة أى سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع وأسعارها بالمحافظات المختلفة .

ويأتي ذلك في الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أى عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين خاصة سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام كذلك تشديد الرقابة على أماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى مختلف مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتفعيل الدور الرقابة وتلقى أى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.