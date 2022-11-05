شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المحطات النووية تعلن عن حاجتها لشغل وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن حاجتها لمختلف التخصصات الهندسية والعلمية، إعلان رقم (1) لسنة 2022 لاستكمال هيكلها التنظيمي من مختلف الكوادر البشرية المصرية والتي ستسهم في تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة وتعزز توطين تكنولوجيا المحطات النووية.

وقالت الهيئة فى بيان لها، إن الإعلان إحدى الخطوات التنفيذية لاختيار الأطقم المصرية لتشغيل وصيانة الوحدات النووية وهو ما يؤكد استمرار الدولة المصرية في تحقيق نهضتها، ويعبر عن ملامح الجمهورية الجديدة، ويكون إحدى بشائر الخير وبريق الأمل لشعب مصر العظيم نحو استمرار تنفيذ المشروعات القومية على كافة الأصعدة وفي مختلف المحافظات.

وأشار البيان، إلى أن الإعلان عن هذه الوظائف يعد تأكيدا على استمرار مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية على أنها تمضي قدما بسواعد المصريين بعزة وثبات في تنفيذ مختلف الأنشطة والأعمال، والتي من أهمها الاهتمام والعناية البالغة بالاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية مما لذلك بالغ الأثر في تحقيق الإنجازات في شتى المجالات، حيث كان آخر تلك الإنجازات حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء للوحدة الثانية.