شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 13 شخصا وإصابة آخرين فى حريق ضخم داخل مطعم بمدينة كوستروما الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام روسية، إن 13 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون فى حريق كبير اندلع اليوم السبت، داخل مطعم بمدينة كوستروما في وسط روسيا.

وقالت إدارة الطوارئ فى مقاطعة كستروما، إن الحريق طال مساحة تبلغ 3.5 ألف متر مربع، مشيرة إلى انهيار سقف المبنى المنكوب بالكامل.

وتم إجلاء 250 شخصا من مبنى المطعم، و15 شخصا آخرين من مبنى مجاور له.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، أكد مكتب المدعي العام فى كوستروما، أن استخدام ألعاب نارية يعتبر من الأسباب المحتملة للحريق.

وذكرت السلطات، أنه تم احتواء الحريق، الذي شارك في إخماده 50 رجل إطفاء و20 قطعة من المعدات.