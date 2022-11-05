بمساحة 57 فدانا.. أحدث صور جوية لمحطة قطارات بشتيل في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر صفحتها على فيسبوك، أحدث صور جوية لمحطة قطارات بشتيل في محافظة الجيزة.

وقالت الهيئة، عبر صفحتها، إن إجمالي مساحة المحطة يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا حيث يشمل المشروع مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31 ألف م2 بإجمالي مساحة بنائية 112 ألف م2 وملحقات المحطة من مبان خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية بمساحة 164 ألف م2 وعمارات استثمارية على مساحة 44 ألف م2 ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميا.

كما روعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري) بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها (محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو) لافتا إلى أن موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة (سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - أتوبيسات ترددية على الطريق الدائري) لخدمة جمهور الركاب.

كما يشمل مبنى المحطة ‏الرئيسي دور بدروم جراج ودور أرضي و​2 دور متكرر، ويشتمل المبنى على 4 أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي ‏بعدد 6 خطوط منها خطين ‏لأسوان / إسكندرية وخطين للمناورة وخطين ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.​