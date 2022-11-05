حدث ليلاً| انهيار جزئي بعقار في إمبابة.. وتحذير بشأن طقس السبت إلى الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

متى يحق للزوجة المسيحية طلب بطلان زواجها؟ الأنبا بولا يحدد

طالب الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، الآباء الذين يحررون محاضر الخطوبة أو عقود الزواج في الكنائس، ألا يكتبوا أي معلومة خاصة بالمتقدمين للزواج إلا من وثيقة، حتى لا يكونوا شركاء في غش دون أن يدركوا.

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باظت خالص.. كيف انتهى حفل ويجز الذي أثار غضب الجمهور ؟

شهدت حفل مغني الراب ويجز، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، سوء تنظيم وكسر البوابات بسبب الزحام الشديد في الدخول والخروج، ما سبب حالة من الغضب، الذين وحملوا الشركة المنظمة المسئولية كاملة عما حدث وذلك بعد إنهاء الحفل قبل موعده.

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موجات برد ليلية.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس السبت إلى الخيمس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة بدءًا من غد السبت 5 نوفمبر حتى الخميس 10 نوفمبر 2022، حيث تتزايد فرص سقوط الأمطار من جديد على مناطق من السواحل الشمالية، وتنخفض الرؤية خلال ساعات الصباح بسبب تكون الشبورة المائية على الطرق.

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الجيزة: قطع مياه الشرب عن هذه المنطقة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مركز ومدينة الصف والقرى التابعة له.

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انهيار جزئي بعقار في إمبابة.. والشرطة تخلي المنزل من قاطنيه

أنقذت العناية الإلهية قاطني شقة من الموت المحقق؛ إثر انهيار سقف الطابق الأول بمنطقة إمبابة، شمال الجيزة، الجمعة.

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البنتاجون: الجيش الأمريكي الأكثر قدرة قتالية في العالم

أكد نائب وزير الدفاع الأمريكي، كولين كال، أن الجيش الأمريكي هو "الأكثر قدرة قتالية في العالم".

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وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من إنهاء المحادثات النووية مع إيران

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك رفضها الإعلان أن المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني قد فشلت تماما على الرغم من عدة أشهر من الجمود والقمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران.

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مستعدون للسلام.. زيلينسكي: روسيا لا ترغب في التفاوض لإنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه لا يرى رغبة من جانب موسكو في التفاوض لإنهاء الحرب ضد بلاده.

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الدول الإفريقية المنتجة للنفط تضع رؤية موحدة لتقديمها في قمة المناخ

أعلن وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، وضع رؤية موحدة تتماشى مع الموقف الإفريقي المشترك، فيما يتعلق باستغلال المحروقات من خلال الاتحاد الإفريقي؛ لتقديمه في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

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بسبب الانقسام.. مجلس الأمن يفشل في اتخاذ موقف حول كوريا الشمالية

حال انقسام مجلس الأمن الدولي في جلسته التاسعة دون اتخاذ قرار هذا العام حول موضوع كوريا الشمالية، أو يتخذ إجراء ضد التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية.

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