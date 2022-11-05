شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: الاستجابة لـ97 % من شكاوى "صوتك مسموع" منذ انطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن جهود مبادرة صوتك مسموع، فى حل شكاوى واستغاثات المواطنين، والتى يقوم بحلها فريقها المركزى فى الوزارة وفرق المحافظات على مدار اليوم، وذلك مع احتفال وزارة التنمية المحلية بمرور 4 سنوات على انطلاق المبادرة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المبادرة نالت اهتماماً كبيراً منذ انطلاقها، مما ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء لها بصفة دورية، الأمر الذى انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعاً، وسجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزاً ملحوظاً في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وشدد اللواء هشام آمنة، على الدور الحيوي للمبادرة كحلقة وصل بين المواطن والوزارة لسرعة التنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات، وحسم شكاوى المواطنين خاصة ما يتعلق بمتابعة تنفيذ مواعيد إغلاق المحال العامة، إضافة إلى مجالات العمل التى تتلقى المبادرة الشكاوى بشأنها، وهى ما يتعلق بالإشغالات والبناء المخالف والقمامة والمخلفات والتعديات على أراضى أملاك الدولة و شكاوى الفساد، لافتا إلى أن فرق المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن المبادرة تلقت على مدار عملها، منذ أكتوبر 2018 وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضى، أكثر من551 ألف رسالة، تضمنت ما يقرب من 100 ألف شكوى، وتم حل ما يقرب من 97 ألف شكوى منها، بنسبة تصل إلى 97%، وجارى العمل على حل باقى الشكاوى، مشيراً إلى تكليفات القيادة السياسية بضرورة فتح منصات التواصل فى كل مؤسسات الدولة ليتفاعل معها المواطنون، بتقديم شكاواهم وسرعة الاستجابة لهم .

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن التقرير كشف أن عدد الرسائل التى تلقتها "صوتك مسموع" خلال شهر أكتوبر بلغ 16,7 ألف رسالة، تضمنت 2241 شكوى، تم الرد والاستجابة لـ1781 شكوى منها بنسبة 79.5% وجارى حل 460 شكوى ، مشيرًا الى أن الشكاوى الخاصة بالقمامة ، كانت أكثر الشكاوى بعدد 1059 شكوى ، ثم شكاوى الإشغالات بعدد 945 شكوى، وشكاوى البناء المخالف بعدد 148 شكوى، وبلغ عدد شكاوى التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية 78 شكوى، بالإضافة لـ7 شكاوى خاصة بمخالفة تعريفة الركوب، و4 شكاوى تتعلق بالفساد، وتم توجيه هذه الشكاوى للجهات المختصة في المحافظات واتخاذ اللازم حيالها، وحل هذه الشكاوى لتحقيق رضا المواطنين، وهو من أهم أهداف وزارة التنمية المحلية .

ولفت اللواء آمنة، أن تعدد وسائل التواصل للمبادرة، أدى إلى الإلتحام المباشر مع المواطنين، وتلقى هذا العدد الكبير من الرسائل من مختلف انحاء الجمهورية، مؤكداً أن فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" فى الوزارة وفرق المحافظات الفرعية تعمل على مدار الساعة لتلقى رسائل المواطنين والتفاعل معها، حيث تلقت خدمة الواتس آب عدد 12 ألفا و910 رسالة، تضمنت 1862 شكوى تم حل 1516 شكوى منها بنسبة 81,4 %، وجارى حل 346 شكوى، كما تلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك للمبادرة على 3518 رسالة من المواطنين تضمنت 345 شكوى وتم حل 243 شكوى منها بنسبة 70,4% وجارى حل 102 شكوى، كما تلقى البريد الإلكتروني للمبادرة 249 رسالة منها 34 شكوى، تم حل 22 شكوى بنسبة 64.7% وجارى حل 12 شكوى، فيما تلقى الخط الساخن للمبادرة 680 اتصالاً هاتفياً على الخط الساخن، تضمنت اقتراحات للمواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة شكاوى عن مخالفة تعريفة الركوب ، مطالباً جميع العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين .

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم " الواتس اب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى [email protected]