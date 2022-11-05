شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محكمة الجنايات تستكمل محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة الريف الأوروبي"، والتي قام الجانى خلالها بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة.

ومن المقرر أن تتسلم المحكمة بجلسة اليوم التقرير الخاص بإيداع المتهم مستشفى العباسية للصحة النفسية لبيان سلامة قواه العقلية والنفسية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بقتل خمسة، وهم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذللاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.