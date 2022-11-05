شكرا لقرائتكم خبر عن 87 % من القراء يؤيدون تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لغلاء الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لغلاء الأسعار؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لغلاء الأسعار.

وأيد 87% من القراء مطالب هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لغلاء الأسعار، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لغلاء الأسعار.