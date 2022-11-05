شكرا لقرائتكم خبر عن "آثار القاهرة" تحدد 19 نوفمبر لانطلاق امتحانات الميد تيرم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت كلية الآثار جامعة القاهرة، انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (الميدتيرم) حيث من المقرر أن تبدأ من يوم السبت الموافق 19 نوفمبر (في مواعيد المحاضرات ويتم التنسيق بين الطلاب وأستاذ المقرر لتحديد موعد الامتحان وذلك فى إطار التاريخ المعلن، فيما عدا الفرقة الأولى التى ستقام لها لجان كنترول وتوزيع للطلاب نظرا لكثرة أعدادهم.

وأوضحت كلية الآثار بجامعة القاهرة، أنه سيتم إعلان الجدول الخاص بالفرقه الأولى لاحقا.

وأكدت كلية الآثار جامعة القاهرة، أن الاجابات ستطون في ورق فلوسكاب مسطر مزدوج ولابد أن يتأكد الطالب من أمرين الأول: لابد أن تكون ورقة الإجابة مختومة بختم الميدتيرم وأن يقوم الطالب بالتوقيع على كشف الحضور لإثبات حقه، وبالنسبه لنوع الأسئلة الخاصة بالامتحان تكون من خلال التنسيق بين الطلاب وأستاذ المقرر.