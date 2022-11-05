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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تطوير النقل الداخلى بالمنوفية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
ـ سيتم طرح ما يمتلكه المحافظة من سيارات ومعدات وجراجات ومواقف وبنية تحتية على القطاع الخاص.
ـ يهدف البروتوكول لإدارت وتشغيل وتطوير النقل فى المحافظة لمدة 15 عاما .
ـ المشروع يهدف لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تعظيم منظومة النقل الجماعي.
ـ الطرح سيكون للتشغيل والإدارة لمرافق النقل الحالية مع بقاء الملكية للمحافظة.
ـ سيتم توفير خدمات نقل متميزة للركاب.
ـ سيتم طرح خطوط ومسارات جديدة طبقا لحجم الطلب على الخدمة داخل المحافظة.
ـ سيتم ربط المحافظة بخارجها من المحافظات المجاورة.
ـ سيكون هناك رقابة من المحافظة الى جانب الجهاز بالرقابة والتفتيش ومراقبة جودة الخدمة.
ـ تدرس شركة السوبرجيت تسيير خط من شبين الكوم الى القاهرة أو الإسكندرية لخدمة المواطنين.
ـ تطوير مشروع مرفق النقل الداخلي من خلال جهاز تنظيم النقل البري سيكون له مردود كبير علي الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظة المنوفية والمحافظات المجاورة.
النقل الداخلى بالمنوفية