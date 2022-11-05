شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية لتطوير مهارات الطلاب 27 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وحدة برامج التنميه البشريه بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان ، تنظيم الدورات التدريبية للطلاب حيث تنظم دورة تدريبية جديدة بعنوان (الصحة النفسية المستوى المتقدم)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، هشام رفعت أمين الجامعه المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتبدأ فعاليات الدورة التدريبية يوم الأحد الموافق 27/11/2022حتى يوم الخميس الموافق 21/12/2022.

وتأتي هذه الدورة التدريبية بناء رغبة طلبة وطالبات جامعة حلوان، وتلبية لاحتياجاتهم التدريبية، وحرصًا من الجامعة على دعم وتطوير المهارات واكتساب الخبرات الضرورية لمواجهة سوق العمل لطلاب جامعة حلوان، وتوافقا مع رؤية 2030 المستقبلية التى تؤكد على أهمية التدريب من أجل التطوير والتحسين المستمر.