شكرا لقرائتكم خبر عن 21 فعلا يحرُم على المكلف فعله ويأثم مَن يقوم به تجاه البيئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينطلق خلال أيام، فعاليات مؤتمر قمة المناخ العالمى بميدنة السلام بشرم الشيخ ، وقبيل انطلاقه كان قد حدد ميثاق الإفتاء لمواجهة التغيرات المناخية ما يحرُم على المكلف فعله، وذلك على النحو التالى:
1- صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو الحيوانات البرية أو الكائنات البحرية المجرَّم صيدُها.
2- قطع أو إتلاف النباتات المجرَّم قطعها أو التعدي عليها.
3- جمع الحفريات أو حيازتها أو نقلها أو الاتجار فيها من غير إذن الجهات المختصة، وللمصلحة المقدَّرة بقدرها.
4- الاتجار في الكائنات الحية المهددة بالانقراض من غير ترخيص من الجهات المختصة.
5- إقامة أي نشاط أو منشأة للتعامل مع النفايات الخطرة من غير ترخيص من الجهات المختصة.
6- تجاوز الحد المسموح به لانبعاث أو تسرُّب ملوثات الهواء من المنشآت أو الأبنية.
7- استخدام سيارة أو محرك أو آلة ينتُج عنها عادم يتجاوز الحدود المقررة قانونيًّا.
8- الحرق المكشوف للقمامة أو المخلَّفات.فرز القمامة ومعالجتها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
9- إلقاء مخلَّفات البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلَّفات.
10- التخلُّص من المخلَّفات في غير الأماكن المخصصة لذلك.
11- رش المبيدات والمركَّبات الكيماوية واستخدامها دون مراعاة للشروط المقررة.
12- تصريفُ السفن والمركبات الزيتَ في مياه البحر.
13- تصريف المواد الملوثة الناتجة عن استغلال حقول البترول في البحار أو الأنهار أو المحيطات.
14- تصريف مياه الصرف الصحي في الأنهار والبحار بدون معالجتها المعالجة السليمة.
15- إلقاء القمامة أو الفضلات من المراكب والسفن في مياه الأنهار والبحار.
17- إلقاء المواد الضارة أو الحيوانات النافقة في مياه الأنهار أو البحار.
18- مخالفة أوامر الجهة الإدارية المختصة بالحماية البيئية.
19- تلويث شواطئ الأنهار والبحار بأي وجه من الوجوه.
20- التعدي بإحداث الضوضاء في المناسبات العامة والخاصة.
21- التعدي على المحميات الطبيعية بألوان التعدي المنصوص عليها في القانون.