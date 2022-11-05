شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وصايا الحماية المدنية لمنع الحرائق الناجمة عن تسرب الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت العديد من الحرائق الناتجة عن تسرب الغاز الطبيعى، خلال الفترة الماضية لعدم دراية المواطنين بالطرق السليمة للوقاية من أخطارها.

وتكمن الخطورة فى تلك الحرائق بسبب التوصيلات الخاطئة للغاز والأسطوانات، وتقدم الإدارة العامة للحماية المدنية العديد من الإرشادات للوقاية من تلك الحرائق ومنها.

أولاً بالنسبة لأسطوانات الغاز:

- يمنع استخدام الشعلة المكشوفة ( الولاعات ) لاختبار أسطوانة الغاز عند تركيبها، محلول الماء والصابون هو البديل الصحيح لاختبار التسرب.

- يراعى التأكد من إغلاق صمام الأسطوانة جيدا قبل تنفيذ عملية الاستبدال

- يراعى تنفيذ الصيانة الدائمة لتوصيلات الأسطوانة على أن يتم تغيير خرطوم التوصيل كل سنتين، خاصة فى المناطق الحارة والتى تصل فيها نسبة الرطوبة إلى درجات عالية

- الامتناع عن ترك عمليات الطهى بدون مراقبة منعا للخطر الذي قد ينشأ نتيجة غليان المادة وانسكابها وبالتالي انطفاء الشعلة مع استمرار تسرب الغاز

-يجب وضع الأسطوانة فى مكان جيد للتهوية وفى وضع قائم وعدم ميلها على أى الجوانب الخاصة بالأسطوانة بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال ومواقد التسخين وعلى قاعدة مناسبة ومرتفعة عن الأرض لوقايتها من الرطوبة

- يراعى أن يتم استبدال الأسطوانة الفارغة بمعرفة فنى متخصص مع اختبارها بعد التركيب بقطعة مبللة بالماء والصابون وليس بإشعال عود ثقاب.

- لا يجوز استخدام الأسطوانة بدون أى منظم كما لا يجب الاحتفاظ بأى أسطوانة احتياطية وإن وجدت تكون فى وضع قائم وبمكان تهوية

- يحب تغيير خرطوم الأسطوانة بصفة دورية أو فى حالة ظهور تشققات أو ثقوب أو تشبع بالزيوت

- يجب إبقاء الأسطوانة خارج المطبخ فى أماكن بعيدة عن الخطر، على أن توضع فى موقع محمى من أشعة الشمس

ثانيا: بالنسبة لتوصيلات الغاز الطبيعى:

- يجب التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.

- يجب إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

- على المواطنين التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق