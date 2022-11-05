شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 5/11/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 4:43 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 43: 2
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء 6:25
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:49 ص
موعد صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 2:47
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:29 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:39
موعد صلاة الظهر 11:35 م
موعد صلاة العصر 2:39 م
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:21 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:30
وقت صلاة الظهر 11:27
موعد صلاة العصر 2:34 م
وقت صلاة المغرب 4:58 م
وقت صلاة العشاء 6:14 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:34 ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 43: 2
موعد صلاة المغرب 5:08 م
موعد صلاة العشاء 6:22 م