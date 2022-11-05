أخبار مصر

ننشر مواقيت الصلاة السبت 5/11/2022 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 5/11/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

 

وقت صلاة الفجر 4:43  ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 43: 2

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء  6:25

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:49 ص

موعد صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 2:47

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:29 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:39

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد  صلاة العصر 2:39 م 

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:21  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:30

وقت صلاة الظهر 11:27 

موعد صلاة  العصر 2:34 م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:14 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:34  ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 43: 2

موعد صلاة المغرب 5:08 م

موعد صلاة العشاء 6:22 م

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا