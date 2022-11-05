انهيار جزئي بعقار في إمبابة.. والشرطة تخلي المنزل من قاطنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذت العناية الإلهية قاطني شقة من الموت المحقق؛ إثر انهيار سقف الطابق الأول بمنطقة إمبابة، شمال الجيزة، الجمعة.

تلقى اللواء إيهاب خلاف مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزئي بالعقار رقم 14 حارة الشجيع بمنطقة إمبابة القديمة.

انتقلت الخدمات الأمنية ومسؤولي الحي، وتبين بالفحص انهيار صقف الطابق الأول دون خسائر في الأرواح، وتم إخلاء المنزل من قاطنيه حرصًا على سلامتهم.

انتدب مسؤولو الحي لجنة المنشآت الأيلة للسقوط للمعاينة والوقوف على مدى سلامة المبنى هندسيًا مع تحرير المحضر اللازم بالواقعة.