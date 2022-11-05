عمار علي حسن يلقي محاضرتين عن "طه حسين" في ذكرى وفاته بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

بمناسبة بدء مرور 50 سنة على وفاة عميد الأدب العربي قدم الدكتور عمار علي حسن الروائي والمفكر السياسي محاضرتين عن طه حسين في مقر "المدارس العصرية"، بالتعاون مع جمعية فلسطين الدولية للتنمية، وفي "النادي الأرثوذكسي" تناول فيهما فكره وأدبه من ست زوايا هي المنهج والنص والذات والصورة والموقف والأفق.

وقدم "عمار" في الندوتين المفكر الفلسطيني المرموق الدكتور أسعد عبدالرحمن، وحضرهما عدد من التربويين والمثقفين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني، وجمهور من المهتمين بالأدب والفكر في الأردن. وجاء حديث عمار من واقع كتاب فرغ من تأليفه مؤخرا بعنوان "بصيرة حاضرة.. طه حسين من زوايا ست"، وسيرى النور قريبا.

وفيما يتعلق بالمنهج قال إن طه حسين اتبع اقترابا ومنهجا يقوم على "الصرامة العلمية"، وتقليب كل ظاهرة أو حدث على شتى وجوهه، وبناء استراتيجيات ناجعة في الحجاج، ورفع الالتباس عن قضايا شائكة، وعرض مختلف الآراء حوله، وإعلاء قيمة الشك في سبيل الوصول إلى الحقيقة، معتمدا هنا على "التلاقح" و"التراكم" حيث طور مقاربات الجاحظ وأبي العلاء المعري وابن خلدون باستعارة شكلية عابرة من الفيلسوف الفرنسي ديكارت التي تضمنها كتابه المهم "مقال في المنهج" واستعارة راسخة من دارسي الأدب العربي سواء من علماء ونقاد قدامى أو ما قام به المستشرقون أو ما سمعه في قاعات الدرس في السوربون.

كما اعتمد طه حسين طريقة حوارية، نحن في أشد الحاجة إليه، وهي واضحة في طريقته في التدريس التي قامت على التفاعل والمشاركة والحوار، وظهرت معالمها في تعميق وتعزيز أفكاره هو عبر الاستفادة من الانتقادات التي وجهت إليه، مثلما جرى مع كتابه عن "ابي العلاء المعري"، وهو عبارة عن أطروحته للدكتوراه، إذ أنصت الرجل إلى ما وجه إليه من انتقاد، وأخذها في الحسبان وهو يؤلف كتابا آخر عن أبي العلاء.