الجيزة: قطع مياه الشرب عن هذه المنطقة 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مركز ومدينة الصف والقرى التابعة له.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه لحدوث كسر بخط المياه قطر 1000 مم GRP، الخارج من محطة مياه الصف، والمغذي لمركز ومدينة الصف وتوابعه، الأمر الذي يستلزم قطع المياه للبدء في أعمال الإصلاح، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الإصلاح حوالي 6 ساعات، تبدأ من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 4 نوفمبر 2022، وتنتهي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 5 نوفمبر 2022.

وتقوم الشركة حاليا بسحب المياه الناتجة عن الكسر، وتكثف من جهودها لإنهاء أعمال الإصلاح في الوقت المحدد للأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.