موجات برد ليلية.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس السبت إلى الخيمس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة بدءًا من غد السبت 5 نوفمبر حتى الخميس 10 نوفمبر 2022، حيث تتزايد فرص سقوط الأمطار من جديد على مناطق من السواحل الشمالية، وتنخفض الرؤية خلال ساعات الصباح بسبب تكون الشبورة المائية على الطرق.

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى درجتين على معظم الأنحاء، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من تعاقب موجات البرد خلال ساعات الليل.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى وما بين 25 -26 درجة مئوية خلال ساعات الصباح، وتسجل مدينة الإسكندرية 24 درجة مئوية، فيما تسجل درجات الحرارة على جنوب سيناء 29 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد 29 درجة مئوية.

توقعات الطقس يوم السبت 5 نوفمبر 2022:

- نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- تكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت:

جنوب الصعيد 30- 18

شمال الصعيد 27-15

جنوب سيناء 29-22

القاهرة الكبرى 26-17

السواحل الشمالية 25-18