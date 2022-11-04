نجاة أسرة من الموت في تفحم سيارة بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجت أسرة من الموت المحقق إثر تفحم سيارة ملاكي تقلهم بمنشأة القناطر، مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالطريق المجاور لمحطة قطارات قرية وردان.

تبين بالفحص نشوب حريق بسيارة ملاكي كانت تقل زوجين وابنتيهما في طريق عودتهم من مدينة بدر. وحال تدخل الأهالي دون وفاة الأسرة من خلال إخراجهم من السيارة قبل تفحمها.

وشارك الأهالي في عملية الإطفاء قبيل وسول سيارة إطفاء، وتم تجنيب السيارة نهر الطريق دون تعطيل حركة المرور.