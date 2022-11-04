تفحم عربية ملاكي بالقرب من محطة قطارات وردان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في سيارة ملاكي بمركز منشأة القناطر شمال الجيزة، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية في الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب على الطريق المجاور لمحطة قطار سكة حديد قرية وردان.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع قطاع إطفاء أكتوبر ومأمور المركز.

تبين بالفحص نشوب حريق بسيارة ملاكي قادمة من القاهرة، ما أسفر عن تفحمها دون خسائر في الأرواح، وجاري تجنيبها نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.