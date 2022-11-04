الحوار الوطني يتلقى رد رئيس الوزراء على استفسارات أعضائه بالمؤتمر الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعرب ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، نيابةً عن مجلس أمناء الحوار الوطني، عن شكره وتقديره، إزاء تلقيه خطاباً من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يحوي ردودا على الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار الوطني ولجانه، لدولة رئيس مجلس الوزراء، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها.

وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، إنه تم تحويل هذه الإجابات لمجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشتها خلال جلسات المحور الاقتصادي.