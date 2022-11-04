الآن.. القمر يقترن بالمشتري في سماء الوطن العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن سماء الوطن العربي، تشهد اقتران القمر بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي اليوم الجمعة 04 نوفمبر 2022 بعد غروب الشمس وبداية الليل حيث سيفصل بينهما حوالي درجتين في منظر جميل جدًا مشاهد بسهولة بالعين المجردة.

وقالت الجمعية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن هذا الاقتران سيحدث والقمر في طور الأحدب المتزايد وهو ألمع بقعة في سماء الليل، لافتة إلى إن وجود القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء.

وكوكب المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وخلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.