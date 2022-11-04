شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن ضوابط التقييم فى المدارس المطبقة "منهجية الجدارات الفنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا للمديريات التعليمية، بشأن أعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات، موضحة أنه في إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي الحالى، لطلاب التعليم الفني بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية علي منهجية الجدارات المهنية، وفي ضوء التدريبات التي تمت للمرشحين علي أعمال التحقق الداخلي، وبناء علي ترشيحات منسقي برامج التعليم الفني باللجنة النوعية لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني للمحققين الداخليين لتنفيذ أعمال التحقق الداخلي بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، في ضوء لائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم ،فإنه يتم التشديد على تأكيد صدق وموثوقية أدوات التقييم، والتأكد من أن المقيمين يطبقون معايير التقييم بشكل موحد.

وأكدت الوزارة، على قرارات التقييم التي يتخذها المقيمون قبل إعلان النتائج، والتأكد من أن سجلات التقييم والتحقق الداخلي دقيقة وكاملة، ودعم المقيمين من خلال تقديم التغذية الراجعة والتوجيه والمشورة، مشددة على تكليف مدير عام التعليم الفني في كل مديرية، بتكليف من تم تدريبهم على مهام التحقق الداخلي، للقيام بأعمال التقييم بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات وفقا لكل نوعية للعام الدراسي 2022-2023، ولا يتم قبول أية اعتذارات إلا من خلال مدير المديرية.