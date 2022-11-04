رئيس "الإنجيلية": وحدة الكنيسة الحقيقية تُبنى على الشفافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في فعاليات الاحتفال السنوي لخدمات رابطة الإنجيليين بمصر، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ المصري، وعدد من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر من أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، والسادة أعضاء مجلس خدمات رابطة الإنجيليين وخدام الرابطة، والسادة القسوس والشيوخ وخدام الكنائس الإنجيلية.

وخلال كلمة الاحتفال عبر رئيس الطائفة الإنجيلية عن اعتزازه الكبير بنشاط خدمات رابطة الإنجيليين، ووجه الشكر للسادة نواب الأمين العام لمجلس رابطة الإنجيليين بمصر، الدكتور ثروت صموئيل، والقس فكري رجائي، والدكتور الشيخ وجيه القط، على نجاح ونمو الخدمة وتحقيق التكامل اللازم بين الرابطة والكنيسة المحلية.

وأضاف رئيس الإنجيلية: "وحدة الكنيسة تُبنى على الشفافية والعطاء، ورابطة خدمة الإنجيليين هي الذراع الروحي للطائفة الإنجيلية بمصر، والهدف الجوهري لخدمات الرابطة هو دعم الحضور الإنجيلي في مصر من خلال دعم الكنيسة المحلية. نصلي من أجل خدمة إنجيلية روحية فاعلة، وقادرة على خدمة الكنيسة والمجتمع المصري".

وجدير بالذكر أن رابطة الإنجيليين بمصر هي رابطة خدمات كنسية وطنية، تم تأسيسها في سبتمبر ١٩٨١، بهدف تنظيم وتنسيق العمل الخدمي الإنجيلي بين كافة الخدمات والكنائس الإنجيلية في مصر، لتحقيق التكامل في خدمة الكنيسة والمجتمع المصري، تحت رعاية الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي.