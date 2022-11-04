عقب حصولها على العلاج ضمن مبادرة "100 مليون صحة".. سيدة بالشرقية تبكي: "الحمد لله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

رصدت كاميرا "إكسترا نيوز" ردود أفعال المواطنين على الخدمات الصحية المقدمة لهم في محافظة الشرقية،

وأبرزها مبادرة "100 مليون صحة" داخل المركز الطبي لمنيا القمح.

خلال الجولة التقت الإعلامية نانسي نور بالسيدة "بثينة حسين"، والتي تواجدت داخل المركز للحصول على الخدمة الطبية اللازمة لها لنقل الدم، وقالت في تصريحاتها: "أنا تم تحويلي على المركز وحصلت على أحسن معاملة. أنا كنت عايزة أنقل الدم، وجيت هنا المركز وتلقيت العلاج اللازم والرعاية دون دفع أي تكاليف، أنا مش عارفة أقول إيه، غير الحمدلله".

بعدها دخلت السيدة في نوبة بكاء عقب حصولها على العلاج اللازم، قائلة: "الحمدلله كان نفسي أقوم بالسلامة علشان خاطر ولادي، والحمدلله على اللي الخدمة اللي لاقيتها هنا".

كما تفقدت كاميرا "إكسترا نيوز" غرفة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وقياس السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

من ناحيته، قال أحمد عزيز توفيق مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح في لقائه مع "إكسترا نيوز": "المركز الطبي لمنيا القمح بيقدم كل المبادرات الرئاسية التي تدعم صحة المواطن وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية"، وأضاف: "المركز يخدم فئات كثيرة من المواطنين في جميع الوحدات الصحية التابعة له، بخدمة وجودة عالية".

وأكد مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح أنه تم تطبيق جميع المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المواطن بشكل متكامل منها مبادرات الكشف المبكر لسرطان الثدي، مبادرات الكشف على ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة وغيرها الكثير.