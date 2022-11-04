لأول مرة.. إطلاق الزيارة الافتراضية لمقبرة توت عنخ آمون وقت اكتشافها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أطلقت، اليوم، وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار ، لأول مرة عرض زيارة افتراضي لمقبرة الملك توت عنخ آمون وقت اكتشافها عام 1922 ولجميع الأثاث والقطع التي كانت تحتويها حينذاك، وذلك في إطار الاحتفالات بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

ويقدم هذا العرض الافتراضي بمركز زوار منطقة وادي الملوك بالأقصر، وباستخدام نظارات خاصة من نوع Meta Quest 2 المتطورة، وبالتعاون مع إحدي الشركات المصرية والأجنبية الخاصة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار أنه تم اليوم وضع مجموعة من هذه النظارات بمركز زوار وادي الملوك بالأقصر، لافتاً إلى أن هذه التجربة قد لاقت تجاوباً وتفاعلاً كبيراً اليوم من معظم الزائرين من المصريين والسائحين.

وأضاف: هذه التجربة تأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على استخدام التكنولوجية الحديثة والمتطورة في عرض وإتاحة المواقع الأثرية والمتاحف في مصر وتحسين تجربة الزائرين من المصريين والسائحين بها.