السيطرة على حريق شقة سكنية بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، الجمعة، حريقًا بوحدة سكنية بمنطقة العمرانية دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع السروجي بالعمرانية الغربية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه للقطاع بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق شقة بالطابق الرابع، وحاص رجال الدفاع المدني النيران ومنعوا امتدادها إلى الوحدات المجاورة مع السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.