شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات استخدام المنطقة المخصصة للمسيرات المناخية خلال قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت سكرتارية الأمم المتحدة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ عدد من الإجراءات والضوابط لاستخدام المنطقة المخصصة للتظاهرات والمسيرات المناخية خلال قمة المناخ، التى ستعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، ونشرها عبر الموقع الرسمى للقمة.

وأكدت الأمم المتحدة، أنه لدى اعتزام أي من المشاركين القيام بتظاهرة مناخية داخل المنطقة المخصصة للتظاهرات المناخية، يرجي من المشاركين قبل 36 ساعة من الفعالية، إخطار اللجنة المنظمة للمؤتمر عبر و rdamomenp22 متمسك بالغرض من التظاهرة، التاريخ، المدة، الجهة المنظمة، العدد التقريبي للمشاركين، وبنقطة نقاط اتصال مع صورة من بطاقة دخول المؤتمر الخاصة بنقطة الاتصال، وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة المخصصة للتظاهر تعمل في الفترة من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة بعد الظهر

كما أوضحت الأمم المتحدة أنه في حالة رغبة مجموعة من المشاركين تنظيم مسيرة مناحية في أحد الأماكن العامة بمدينة شرم الشيخ، يرجى الإفادة قبل 48 ساعة بالمعلومات الآتية عبرو.imate damascen22:

1) العرض من المسيرة.

ب) التاريخ، والتوقيت، والمدة الزمنية المقترحة للمسيرة.

ح) نقطتا الانطلاق والنهاية وخط السير

ح) العدد المتوقع للمشاركين في المسيرة.

د) أسماء وبيانات الاتصال بنقطتي الاتصال المحددتين من جانب منظمي المسيرة وذلك بغرض تيسير التنسيق، والتواصل، وتبادل المعلومات.