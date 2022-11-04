شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المنطقة الخضراء للزائرين بقمة المناخ من يوم 8 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموقع الرسمى الخاص الرئاسة المصرية لقمة المناخ فى دورتها السابعة والعشرين المنعقدة الاحد المقبل وتمتد حتى 18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، أنه بالنسبة للمشاركين فيما يخص المنطقة الخضراء، أنه سيتم فتحها للزائرين يومياً خلال الفترة من التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً في الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر 2022.

وأكدت أنه ترحب مصر بزائريها المشاركين في مؤتمر المناخ "كوب 27" من كافة أنحاء العالم، وتؤكد التزامها بضمان توفير بيئة مناسبة، وجامعة، ولائقة، وآمنة لعمل وإقامة كافة المشاركين بمدينة شرم الشيخ فيما بعد المنطقة الزرقاء للمؤتمر التي تتم إدارتها من جانب الأمم المتحدة.

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يذكر أنه يتم تسجيل طلبات المشاركة بفعاليات المنطقة الخضراء عبر: 1) https://cop27.eg/#/conference/request/green-request-form

وللحصول على معلومات حول برنامج الأحداث والأنشطة بالمنطقة الخضراء يمكن زيارة: https://cop27.eg/ assets/files/GREEN%20ZONE%20FINAL%20AGENDA-02-EGY-10-22-EN.pdf