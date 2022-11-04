أخلاقنا الجميلة.. 5 نصائح مهمة لدعم علاقتك بجيرانك.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - للجيرة حق يكاد يقترب لحقوق أولى الأرحام، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار من فرط الحرص على حسن معاملته ووده ومحبته.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد 5 نصائح مهمة لدعم علاقتك بجيرانك.

الوقوف بجانب الجار ودعمه نفسيا وماديا إن أمكن حال تعثّره ومروره بمحنة تقتضى دعمه.



اخلاقنا الجميلة

الاهتمام بمراعاة مشاعر جارك ومشاركته فى الأفراح والأحزان.

التعامل مع الخلافات بحكمة وموضوعية لزيادة مساحة التفاهم.

توجيه أولادك بعدم التعدى على أبناء الجار والحرص على معاملتهم بودّ.

مراعاة حرمات الجار وعدم انتهاك خصوصيته أو التدخل فى حياته.