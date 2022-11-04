شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا تصدق خصخصة التعليم العالى بعد إنشاء جامعات أهلية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات حول نية الحكومة خصخصة منظومة التعليم العالى تزامناً مع التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، إلا أن وزارة التعليم العالى نفت ما يتردد في هذا الشأن.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد رد وزارة التعليم العالى على هذه الشائعة.

الشائعة:

الدولة تعتزم خصخصة منظومة التعليم العالى تزامناً مع التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية.



خليك واعى

الحقيقة:

وزارة التعليم العالى:

نفت ما يتردد فى هذا الشأن وأكدت أنه لا صحة لخصخصة منظومة التعليم العالى.

شددت على استمرار ملكية الدولة لقطاع التعليم دون أى نية لخصخصته.

قالت إن الدولة تلتزم بتطوير التعليم وتقديم خدمات متطورة بالمجان لكافة المواطنين.

أشارت إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية تقديم برامج تعليمية لتأهيل الخريجين لسوق العمل وخلق فرص وتخصصات متميزة يحتاجها سوق العمل محلياً ودولياً دون تحقيق أرباح.

وقالت إنه يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها فى أعمال التشغيل والصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية.