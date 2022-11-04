القبض على المتهمين بالتشاجر بسبب "عربة كبدة" في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالتشاجر والبلطجة بدون ملابس علوية في الشارع بمدينة حلوان، بسبب اعتراض الجيران على قيام المتهمين بوضع عربة كبدة أمام العقار محل سكنهم مما تتسبب في ازدحام وتجمعات.

البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالي بشارع مصطفى فهمي، دائرة القسم، مفاده قيام عدد من الشباب بالتشاجر والبلطجة في الشارع.

وبالانتقال والفحص تبين قيام المتهمين بوضع عربة كبدة في الشارع أمام إحدى العقارات، وعندما اعترض الأهالي على مكان وضع العربة، تطور الأمر وقام المتهمين بالتشاجر والبلطجة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازم أمكن ضبط 6 أشخاص المتسببين في المشاجرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.