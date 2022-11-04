"نزلت عليه بالماسورة لحد ما مات".. اعترافات المتهم بقتل مستريح البساتين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال مباحث قسم شرطة البساتين في كشف لغز العثور على جثة أحد الأشخاص وبه إصابات بأماكن متفرقة بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تحديد مرتكب الواقعة (نجل عمة المجني عليه - مقيم بمحافظة الدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين إصابته بجرح قطعي باليد اليسرى وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة قيام المجني عليه بالتحصل منه على مبلغ مالي بدعوى توظيفه في مجال الإكسسوارات مقابل ربح شهري، إلا أنه لم يفٍ بذلك وتهرب من سداد أصل المبلغ ، مما أثار حفيظته فخطط للانتقام منه وفي سبيل ذلك ، قام بإحضار ماسورة حديدية وتوجه لمسكن المجني عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدي عليه بالضرب عدة مرات باستخدام الماسورة حتى فارق الحياة ولاذ بالفرار مستقلاً سيارته.

كما تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.