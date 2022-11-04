تجارة عملة وتأسيس شركات.. تفاصيل ضبط قضية غسل أموال بتعاملات 30 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخص بمحافظة الدقهلية لاتجاره في العملة.

وكشفت االتحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس 3 شركات وشراء قطعتي أرض زراعية وسيارة، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.

وقُدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا.

وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.