بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر، عبر الرابط التالي:

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم، 22 مسجدًا منها 17 إحلالًا وتجديدًا، وخمسة صيانة وترميما.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو الماضي وحتى الآن 325 مسجدًا، منها 260 إحلالًا وتجديدًا، و65 صيانة.

وأوضحت أن المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم، هي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. باباه الصغرى – سيدي غازي – كفر الدوار

2. أحمد جبريل – زاوية أبو شوشه – الدلنجات

3. أبو بكر الصديق – قرية شرنوب – مركز دمنهور

4. عزبة السوسي – عزبة السوسي- قرطسا – مركز دمنهور

مديرية أوقاف أسوان

5. فرحة – المنشية – عزبة رضوان

6. بندر بن تركي غيلان – كوم أمبو – الرغامة غرب

مديرية أوقاف أسيوط

7. الفردوس – قرية الزاوية – مركز أسيوط

8. الشيخ محمود – قرية النواميس – مركز البداري

9. مكة المكرمة – عواجة - ديروط

مديرية أوقاف الشرقية

10. الحرمين – عزبة عبيدة – منشية رضوان –

أبو كبير

11. أبو الشرقاوي – عزبة نسيم- أبو كبير

12. الحمر – حوض نجيح - ههيا

مديرية أوقاف الإسماعيلية

13. الرحمة – أبو قاروم – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف الغربية

14. النجار – قطور البلد – مركز قطور

15. عزبة شعلان – عزبة شعلان - قطور

مديرية أوقاف كفر الشيخ

16. كحيلو – مدينة سيدي سالم – سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

17. سيد عبود – بهبشين – ناصر

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. المعمورة الكبير – المعمورة الشاطىء- المنتزه

مديرية أوقاف البحر الأحمر

2. النور المحمدي – حي مجاهد الغردقة

مديرية أوقاف الأقصر

3. الرحمة – نجع القطر – قرية البعيرات - القرنة

مديرية أوقاف كفر الشيخ

4. عباد الرحمن – تفتيش الزعفران – الحامول شرق

5. هارون – سيدي سالم غرب

​