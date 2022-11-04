شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن أرض الجولف وسيتي ستار والمنطقة السادسة بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (أرض الجولف، الإمداد والتموين، سيتى ستارز، الرقابة الإدارية، المنطقة السادسة، مساكن رامو) وضعف المياه عن مدينة التوفيق، بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 600 مم بمنطقة المحلات والجمالونات أسفل كوبرى أحمد فخرى – طريق النصر – مدينة نصر.

أكدت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنها ستبذل قصارى جهدها بكافة إمكانياتها من المعدات والعمال والفنيين والمهندسين فى إنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن، مضيفة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب والدفع بها بالمنطقة المتأثرة من انقطاع المياه لحين إصلاح الكسر وعودة المياه.

وترحب الشركة بتلقى أى شكاوى أو طلبات سيارات مياه الاتصال على رقم 125 من الأرضى والمحمول أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.