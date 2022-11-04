محافظ الجيزة يلتقى بممثلى السلاسل التجارية لبحث توفير السلع بأسعار مناسبة

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القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة حريصة علي توفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم و تلبية كافة احتياجاتهم، لافتا إلى التنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة عدد من المنافذ والمعارض السلعية الكبيرة لتغطية كافة قطاعات المحافظة، بهدف توفير كافة السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه مع أعضاء الغرفة التجارية وممثلي السلاسل التجارية وشعب الدواجن والمخابز وتجار سوق الجملة، وذلك لبحث كافة التحديات وسبل توفير السلع الأساسية بأسعار تناسب المواطنين وإزالة أى معوقات تواجههم.

وأكد اللواء أحمد راشد، خلال اللقاء أنه في إطار تكليفات القيادة السياسية سيتم تقديم الدعم الكامل للمصانع والشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية وذلك للعمل بكامل طاقتها وطرح السلع بالأسواق بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن الدولة تقوم حاليا بتسهيل إجراءات استيراد ودخول المواد الخام وحل المشكلات المتعلقة بالإفراج الجمركي وسرعة الإفراج عنها بالموانئ كي تحافظ المصانع علي استمرار الإنتاج.

وأكد محافظ الجيزة، خلال اللقاء على السلاسل التجارية بضرورة تخفيض هامش الربح علي السلع الاستراتيجية الي أقصي درجة ممكنة مع توفير السلع بالكميات الوفيرة التي تتوائم مع حجم الطلب مع ضرورة تثبيت الأسعار بدون أى زيادات مراعاة للظروف الحالية والأزمات التي خلفتها الحرب الأوكرانية الروسية.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية لإقامة معارض ومنافذ سلعية بقطع الأراضي الفضاء بدون تحميل العارضين والمشاركين بتلك المعارض أي أعباء مالية مع التأكيد علي ضرورة أن تكون المعروضات بنسب تخفيض جيدة للتخفيف علي المواطنين.

كما أكد المحافظ، على المتابعة الميدانية والمرور علي الأسواق والمحال للتأكد من توافر السلع وبالأسعار المناسبة دون اي مغالاه علي المواطنين إلى جانب المرور على المخابز لمتابعة الإلتزام بالمواصفات والأوزان المحددة لرغيف الخبز في ظل المساهمات التي تقدمها الدولة لذلك القطاع الهام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية من قبل مديرية التموين ومباحث التموين لمواجهة اي احتكار للسلع.

وخلال اللقاء تم عرض العديد من سبل التعاون بين أجهزة محافظة الجيزة والغرفة التجارية والسلاسل التجارية سواء من خلال إتاحة السلع بالمنافذ السلعية أو تخصيص بارتشن لعرض السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة داخل السلاسل التجارية بالتوازي مع المعروض بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة وذلك لزيادة المعروضات أمام المواطنين الامر الذي سيساهم في مواجهه اي تلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار.

وأكد محافظ الجيزة على التعاون الكامل مع القطاع الخاص لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشاد المهندس عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بمبادرة محافظة الجيزة في عقد لقاء مع السلاسل التجارية لوضع العديد من أطر التعاون خلال المرحلة الحالية للتعامل مع الظروف الراهنة والتخفيف علي المواطنين لافتا الي انه تم الاتفاق مع المصانع والشركات بعدم رفع الأسعار خلال الفترة الحالية للحفاظ علي القوة الشرائية للمواطن.

ومن جانبهم أكد أصحاب السلاسل التجارية بالتعاون الكامل مع أجهزة الدولة والوقوف علي قلب رجل واحد والمشاركة الفاعلة بكافه المعارض السلعية التي سيتم إقامتها مع توفير السلع والمنتجات بالأسعار المناسبة للمواطنين.

اللقاء الذي عقده المحافظ، جاء بحضور إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم، نواب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وعادل ناصر رئيس الغرفة التجارية، وطلعت حسن مدير مديرية التموين، والعميد يحي زغلول مدير مباحث التموين، والشركة المصرية لتجارة الجملة، ورئيس شعبة الدواجن وشعبة المصدرين والمستوردين، وشركات صناعة الزيوت والألبان، وممثلي السلاسل التجارية.